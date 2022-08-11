Вашингтон, 11 августа, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Россия и Иран подпадут под американские санкции, если реализуют сделку по беспилотникам, сообщил 11 августа журналистам первый заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

Кукрыниксы. Я за мир и разоружение. 1979

Он пояснил, что торговля оружием и для Ирана, и для России обернётся санкциями. У Вашингтона есть информация о том, что Москва намерена купить у Тегерана ударные беспилотники.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, России передан «демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата иранского производства, способного применяться в ударном варианте».

Пател добавил, что есть такие сведения: в Иране побывали российские специалисты, которые уже прошли обучение по использованию БПЛА, готовящихся к передаче в Россию.