Вашингтон, 11 августа 2022, 22:26 — REGNUM Решение Эстонии и Латвии выйти из торгово-экономического формата «16+1», в котором ключевую роль играет Китай, верное, сообщил 11 августа журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Американский дипломат добавил, что Вашингтон будет прилагать все усилия, чтобы сделать из Прибалтики «устойчивый и процветающий регион».
Напомним, Латвия и Эстония вышли из соглашения с Китаем в формате «16+1», последовав примеру Литвы.
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