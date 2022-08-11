Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Решение Эстонии и Латвии выйти из торгово-экономического формата «16+1», в котором ключевую роль играет Китай, верное, сообщил 11 августа журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Литва, Латвия, Эстония Lokal_Profil

Ведант Пател «Мы уважаем и поддерживаем суверенные решения Эстонии и Латвии больше не участвовать в инициативе «16+1».

Американский дипломат добавил, что Вашингтон будет прилагать все усилия, чтобы сделать из Прибалтики «устойчивый и процветающий регион».

Напомним, Латвия и Эстония вышли из соглашения с Китаем в формате «16+1», последовав примеру Литвы.

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