Рим, 11 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Евросоюз должен стать таким политическим субъектом, который создавал бы «прибавочную стоимость» для граждан входящих в него государств, заявила 11 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Для этого бюрократии в ЕС должно быть меньше, а его способность «влиять на крупные вопросы» должна вырасти, полагает Мелони.

Италия при новой власти должна вновь стать великой нацией, которую ценят во всем мире и которая помогла сделать Европу великой, отметила она.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.