Ижевск, , 22:12 — REGNUM Завод тепловой техники в Ижевске будет выпускать дизельные тепловые пушки под брендом Kalashnikov. Первая партия составит 4 тыс. штук, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём telegram-канале.

Производство тепловых пушек в Ижевске t. me/brechalov

Ранее эти устройства на 95% поставлялись из Европы и Азии, однако теперь планируется, что за пять месяцев работы завод сможет обеспечить 10% рынка, а к 2025 году производить 20 тыс. единиц в год, покрывая 50%-ную долю рынка дизельных тепловых пушек в стране.

Это совместная разработка завода и Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН. Тепловая пушка имеет множество преимуществ, например, возможность работы при очень низких температурах — до — 40°С, моментальный нагрев. Пушка оснащена таймером, регулирующим уровень подачи тепла и многоуровневой системой безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на российский и белорусский рынки будут поставляться кардиостимуляторы производства Удмуртии. Медицинское оборудование производят совместно ижевский механический завод и компания «Ортум-мед».

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