Ижевск, 1 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Кардиостимуляторы из Удмуртии будет поставлять в Белоруссию. Об этом сообщает паблик «Объясняем. Удмуртия» в социальной сети.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Медицинское оборудование производят совместно ижевский механический завод и компания «Ортум-мед». Ранее и на российский, и на белорусский рынки поставлялись кардиостимуляторы импортного производства, теперь их заменит разработка удмуртских инженеров.

ИА REGNUM напоминает, Ижевский механический завод основан в 1942 году. В разные годы, кроме боевого стрелкового оружия, предприятие производило электроприборы, инструменты, медтехника, детали для автомобилей и нефтегазового оборудования и даже персональные компьютеры.