Рим, , 22:10 — REGNUM У правых Италии нет планов выводить страну из зоны евро, заявила 11 августа лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Значительная часть «информации», которую распространят о правых леволибералы, не соответствует действительности и выступает в роли «страшилок», отмечает политик.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.