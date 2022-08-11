Бишкек, 11 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. За первое полугодие 2022 года жители Киргизии переслали за рубеж свыше $361,7 млн (21 млрд 866 млн рублей). Это на $109,3 млн (6 млрд 607 млн рублей) или на 43,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, передаёт Национальный банк республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Большую часть этих денег, а именно почти $342 млн (20 млрд 675 млн рублей), киргизстанцы перевели в Россию. Это на $99 млн (5 млрд 985 млн рублей) или на 40,7% превышает прошлогодний показатель.

Также стало известно о том, что в страны дальнего зарубежья из Киргизии за последние полгода поступило чуть больше $13,8 млн (834 млн рублей) денежных переводов из Киргизии. То есть на $9,2 млн (556 млн рублей) или в три раза больше, чем годом ранее.

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