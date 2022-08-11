РКН: необходимо криминализировать действия похитителей персональных данных
Москва, 11 августа, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Необходимо признать действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных россиян, преступными и установить за них ответственность. Такое мнение высказал в четверг глава Роскомнадзора Андрей Липов.
Его слова цитирует ТАСС.
По мнению Андрея Липова, такой подход позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных. При этом, в том числе в отношении компаний, у которых происходят утечки данных, должен быть проработан механизм сбора неотвратимых доказательств вины в таких ситуациях. Только в таком случае для суда будет обоснованным наказание в виде оборотных штрафов, которое в данный момент находится на стадии обсуждения.
«Здесь возникает вопрос, связанный со сбором и адекватностью доказательств этих деяний. Если мы говорим о крупных компаниях, а все резонансные кражи персональных данных в последнее время касаются крупных компаний, то при применении к ним оборотных штрафов мы должны предоставлять соответствующего уровня доказательства… И чтобы эти доказательства были приняты судом», — заключил он.
Одна из основных проблем защиты прав субъектов персональных данных заключается в том, что для операторов утечка данных зачастую проблемой не является, отметил директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. С точки зрения их бизнеса затраты на создание эффективной защиты не имеют смысла, что и приводит к многочисленным фактам резонансных утечек больших объемов данных.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Позднее директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин заявил, что такие штрафы могут быть введены до конца года. В частности, для должностных лиц штраф может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 1% от совокупной выручки за год, но не менее 3 млн рублей.