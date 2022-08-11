Рим, 11 августа, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Потери агропромышленного комплекса Италии в 2022 году из-за погодных катаклизмов составят около 6 млрд евро, сообщили 11 августа в бизнес-ассоциации Coldiretti.

Comfreak Торнадо

Будет потеряно до 10% урожая, в отдельных регионах и по отдельным наименованиям (виноград, оливки, бобовые) — до 80%.

В 2022 году фермерам приходится переносить не только рекордную жару и засуху, но также торнадо, ливни и грады, напомнили в Coldiretti.