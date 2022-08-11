Эксперт: захват Запорожской АЭС позволит Украине решить ряд задач
Киев, 11 августа, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Украина пытается вернуть с помощью обстрелов под свой контроль Запорожскую АЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил политолог Аслан Рубаев.
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«Запорожская АЭС — одна из самых крупных в Европе, возврат АЭС под контроль позволит Киеву решить несколько важных задач», — заявил эксперт.
По мнению политолога, первая из этих проблем энергетическая — Украина теряет дешёвую энергию, которую вырабатывает Запорожская АЭС.
Вторая задача политическая — Украине и Владимиру Зеленскому необходима любая победа, но особенно такая крупная и знаковая, как контроль над Запорожской АЭС. Это позволит поднять боевой дух, что сейчас так необходимо населению Украины и ВСУ.
«Украина — террористическое государство, которое не задумывается о последствиях, которые могут возникнуть по обстрела АЭС. Ее руководство готово пойти на самый отчаянный шаг, лишь бы не оставить контроль за РФ» — заключил Рубаев.
Напомним, что ранее Украина подвергла обстрелу здания Запорожской АЭС, в результате чего могло возникнуть утечка отработанного ядерного топлива из хранилищ и радиоактивное заражение больших пространств.