Приштина, , 23:14 — REGNUM Положение сербов в Косово и Метохии ухудшается изо дня в день. Об этом заявили мэры сербских муниципалитетов в южном сербском крае 11 августа.

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По их словам, албанские сепаратисты обвиняют представителей партии «Сербский список» и ее вице-председателя Милана Радоичича в том, что они ведут криминальную деятельность. Кроме того, как только кто-то из сербов пожелает вернуться в Косово и Метохию, ему тут же предъявляют обвинения в том, что он совершал военные преступления.

«Когда серб борется за свой народ политическими средствами, албанцы обвиняют его в том, что он занимается криминалом», — процитировал о агентство «Танюг» слова мэра города Штрпце Далибора Йевтича.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что албанские сепаратисты намерены произвести новые аресты сербов на севере Косово и Метохии.