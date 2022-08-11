Вашингтон, 11 августа 2022, 21:51 — REGNUM О каких-либо требованиях к США за рамками ядерной сделки Ирану следует забыть, сообщил 11 августа журналистам заместитель главым пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
По вопросу восстановления ядерной сделки с Ираном представитель Госдепа заявил, что Вашингтон снова выражает свою готовность вернуться к соблюдению этой договорённости.
Напомним, Иран потерял интерес к выполнению требований ядерной сделки, когда при 45-м президенте США Дональде Трампе Вашингтон вышел из договора. Сейчас идёт попытка договориться снова.
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