Вашингтон, 11 августа 2022, 21:51 — REGNUM О каких-либо требованиях к США за рамками ядерной сделки Ирану следует забыть, сообщил 11 августа журналистам заместитель главым пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка
Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка
Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По вопросу восстановления ядерной сделки с Ираном представитель Госдепа заявил, что Вашингтон снова выражает свою готовность вернуться к соблюдению этой договорённости.

«Но для этого Иран должен принять решение отказаться от дополнительных требований, выходящих за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Ираном — прим. ИА REGNUM)».
Ведант Пател

Напомним, Иран потерял интерес к выполнению требований ядерной сделки, когда при 45-м президенте США Дональде Трампе Вашингтон вышел из договора. Сейчас идёт попытка договориться снова.

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