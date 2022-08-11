Рим, , 21:39 — REGNUM Экс-премьер Италии Маттео Ренци и лидер партии «Действие» Карло Календа 11 августа заключили официальное соглашение о совместной предвыборной кампании.

Карло Календа UK in Italy

Кампанию возглавит Календа, экс-министр экономического развития. Ранее Ренци заявлял о намерении создать в итальянской политике «третий полюс» реформистов, который выступил бы противовесом и правоконсерваторам, и леволибералам.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.