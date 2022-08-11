Анкара, 11 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. О прямых переговорах Турции с Сирией на высшем уровне не может быть и речи, сообщил 11 августа журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

abcdef Территории на севере Сирии, оккупированные Турцией (выделено красным)

Мевлют Чавушоглу «С Сирией в настоящее время не может быть речи о прямых контактах».

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара и Дамаск начали переговоры «по линии спецслужб», в ходе которых «обсуждаются важные вопросы». Кроме того, он в Белграде оперативно поговорил с сирийском коллегой.