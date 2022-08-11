Бишкек, , 21:22 — REGNUM По итогам июля 2022 года инфляция в среднем по Киргизии составила 9,6%. Об этом говорится в отчёте Национального статистического комитета, посвящённом ситуации в экономике республики.

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Наибольший рост цен и тарифов происходит в Нарынской области — в этом регионе инфляция достигла 14,4%.

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При этом цены на алкоголь и табачные изделия в среднем по стране повысились на 12,9%, а на продовольствие и безалкогольные напитки — на 12,6%.

Одновременно с этим непродовольственные товары подорожали на 5,6%, а тарифы на услуги, оказываемые населению выросли на 4,9%.

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