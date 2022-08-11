Нижний Новгород, , 21:20 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода намерена приобрести в лизинг дорожную технику на сумму в 984,5 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Очистка улиц от снега Https://admrzn.ru/

За эти деньги мэрия надеется получить в своё распоряжение 83 единицы спецтехники для ремонта дорог и уборки улиц. В список вошли машины с распределителем противогололедных материалов, снегоочистители, самосвал, грузопассажирские бортовые автомобили со сдвоенной кабиной, автофургоны, дорожный каток, тракторный прицеп, полуприцеп, фронтальный челюстной погрузчик и подметальная машина.

Технику победитель тендера должен будет доставить в столицу Приволжья не позднее 31 января 2023 года. А срок лизинга продлится до 25 декабря 2028 года.

В муниципалитете акцентировали внимание на ещё одном особом условии — нижегородские власти будут ежегодно перечислять лизингодателю не более 197 млн рублей.