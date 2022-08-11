Нижний Новгород, , 21:13 — REGNUM У жителей Нижегородской области появилась возможность получить в собственность земельные участки под домами-самостроями — соответствующий закон разработало региональное министерство имущественных и земельных отношений. Об этом сообщили в нижегородском правительстве.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

Право бесплатно оформить такие участки получили нижегородцы, которые проживают 15 и более лет в самостроях, возведённых до 1 сентября 2006 года.

При этом оформить документы на земельные участки под домами-самостроями необходимо до конца 2023 года, обратившись с заявлением в местные органы власти.

Те, кто не успеет сделать это в означенный срок, лишатся своей недвижимости — все неоформленные самострои отправят под снос. Также им придётся заплатить за пользование землей за весь период, пока на ней стояла незаконно построенный дом.