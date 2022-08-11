Вашингтон, 11 августа, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. может отказаться от кинокомикса «Флэш» из-за неадекватного поведения Эзры Миллера. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 11 августа.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

По данным источника, руководители компании в настоящий момент рассматривают несколько вариантов действий, одним из которых является отмена ленты. Warner Bros. также допускает вариант с прохождением Миллером курса терапии и частичным участием в промо-туре фильма, при этом допуская ещё одно развитие событий, в ходе которого исполнитель главной роли вовсе не будет участвовать в маркетинге «Флэша».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Эзра Миллер тайно поучаствовал в дополнительных съёмках «Флэша». По сообщениям СМИ, дополнительные съёмки с участием актёра проходили «в течение лета».