Лондон, , 20:50 — REGNUM Лондонский «Челси» может обменять своего нападающего Кристиана Пулишича на флангового атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом 11 августа сообщает издание The Sun.

По информации источника, Пулишич намерен покинуть «Челси», так как не получает достаточного игрового времени в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жоау Моуринью рассчитывает на Николо Дзаньоло и не намерен отпускать футболиста из клуба.

В прошлом сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 40 матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил 12 желтых и две красные карточки.