Ростов-на-Дону, , 20:47 — REGNUM В Ростовской области начала прокурорская проверка после ДТП, в котором погибла многодетная семья с тремя детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

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Автокатастрофа с пятью погибшими случилась вечером 10 августа на трассе в Волгодонском районе. В результате столкновения грузовика, у которого лопнуло колесо, и легкового автомобиля погибли двое взрослых и трое детей. Ещё троим участникам ДТП, в том числе одному ребёнку, понадобилась медицинская помощь.

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«Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — уточнили в ведомстве.

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