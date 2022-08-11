Варшава, , 20:43 — REGNUM Польше хватит газа до декабря 2022 года, а потом страна столкнётся с дефицитом на уровне 40%. Об этом сегодня, 11 августа, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

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Он рассказал, что Greenpeace Polska решила проверить, насколько действительно хватит газа Польше в текущих условиях, учитывая, что власти постоянно твердят о том, что и угля, и газа страна хватит для прохождения зимы.

«Мы несколько месяцев слышали заверения правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось — аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом. Правительство заверяет, что газа нам хватит на зиму. Мы решили это проверить», — пояснил Юзефяк.

По его слова, аналитики Greenpeace Polska проанализировали рынок газа в Евросоюзе и Польше, текущие контракты и состояние хранилищ. Они пришли к выводу, что уже в декабре Польша может столкнуться с нехваткой газа на уровне 40% спроса.

В этой ситуации польскому нефтегазовому концерну PGNiG, если он не заключит какие-нибудь новые контракты, придется закупать газ на бирже. На это понадобится порядка $6 млрд для прохождения зимнего периода — это значит, что газ для потребителей подорожает ещё больше.

«Правительство делает хорошую мину при плохой игре. Ситуация очень накаленная», — резюмировал Юзефяк.