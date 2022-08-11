Москва, 11 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы спровоцировать ядерную катастрофу. Об этом 11 августа заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

National Nuclear Security Administration Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953

По его словам, если план Киева будет реализован, последствия окажутся сродни удара грязной ядерной бомбы.

«Если будет попадание по блокам, где уран — это будет фонить. По сути, это создание грязной атомной бомбы — все, кто живет в этой местности, будут заражены», — сказал Басурин.