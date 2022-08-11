Бергамо, Италия, , 18:08 — REGNUM Центральный полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский может покинуть итальянский клуб в текущее летнее трансферное окно. Об этом 11 августа сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руслан Малиновский Football.ua

По информации источника, на Малиновского претендует «Ноттингем Форест», вернувшийся в этом году в Английскую Премьер-лигу. Сам футболист хочет в ближайшее время обсудить свое будущее с руководством «Аталанты», чтобы решить, где ему будет лучше продолжить карьеру.

В прошлом сезоне итальянской Серии А 2021/22 Руслан Малиновский принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды перешел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.