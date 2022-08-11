Нижний Новгород, , 17:59 — REGNUM Сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в детских садах № 167 и № 82 в Нижнем Новгороде поступили 10 августа. Прибывшие на место оперативники ничего подозрительного не обнаружили. Об этом написали нижегородские СМИ 11 августа.

Телефонный терроризм

По данным портала NewsNN после сообщения о возможной угрозе жизни детей, воспитанники и персонал были эвакуированы. После обследования территории оперативники подтвердили, что вызовы были ложными.

«Сообщения о возможном минировании поступили в детсады № 167 на проспекте Ленина, а также № 82 на Зеленодольской. Правоохранители обследовали территории, но ничего подозрительного не нашли. Ведется расследование».