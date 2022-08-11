Тирана, 11 августа, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В статистическом агентстве ЕС Eurostat назвали Албанию страной с самой высокой в Европе долей населения, находящегося на грани бедности и социальной изоляции.

Флаги Албании и Евросоюза

В 2019 году 46% населения Албании находилось под угрозой бедности и социальной изоляции. Это самый высокий уровень в Европе, при этом отрыв Албании даже от соседних Северной Македонии и Черногории весьма заметен.

В 2020 году, согласно албанским данным, за чертой бедности были 621 504 гражданина Албании, в 2019 году — 659 138 граждан.