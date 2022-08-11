Саратов, , 17:54 — REGNUM На территории Саратовской области по состоянию на 11 августа подтверждено восемь случаев клещевого боррелиоза. Данная инфекция является наиболее характерной для региона, которая передается с укусами клещей, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

С начала эпидсезона в больницы Саратовской области за медицинской помощью обратились 826 пострадавших от укусов клещей граждан, в том числе 327 детей.

Всего исследовано 752 экземпляра клещей.

ИА REGNUM ранее передавало, до 1 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 10 310 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей, что ниже среднемноголетних значений.

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