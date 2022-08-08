Пермь, , 14:55 — REGNUM С Пермском крае с начала сезона клещевой активности в 2022 году зафиксировано 113 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и 40 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом. Информация об этом опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ

По данным ведомства, до 1 августа в Прикамье было отмечено 89 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. Еще 31 человек заразился клещевым вирусным энцефалитом.

С 1 по 7 августа за медпомощью обратились 232 пострадавших от укусов клещами. Среди них девять детей. В большинстве случаев (96,6%) клещи атаковали людей в лесах, в 1,3% случаев — на дачных участках, в 2,1% случаев — в парках и скверах.