Сочи, Краснодарский край, , 17:43 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Егор Пруцев перешел в «Црвену Звезду». Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте сербского клуба.

Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» в Белграде Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA

По информации источника, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Соглашение Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

19-летний Пруцев — младший брат хавбека московского «Спартака» Данила Пруцева. За «Сочи» Егор Пруцев выступал с 10 июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Текстильщик» и «Нефтехимик» на правах аренды.

В сезоне Первой лиги 2021/22 Егор Пруцев сыграл в 37 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил семь желтых карточек.