Вашингтон, 11 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В США вторую неделю подряд растет количество граждан, обращающихся за пособиями по безработице, что свидетельствуют о некотором смягчении рынка труда, хотя финансовая обстановка в стране остается напряженной, сообщает 11 августа Reuters.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю выросло на 14 тысяч и составило 262 тысяч. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 263 тысяч.

Однако данные показатели все еще остаются ниже диапазона в 270-300 тысяч, который, по мнению экономистов, указал бы на существенное замедление на рынке труда.

Несмотря на то, что рост числа обращений за пособием растет, количество безработных в США остается низким. Федеральная резервная система повышает затраты по займам в попытках снизить спрос на рабочую силу и, в конечном счете, снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.