Бишкек, , 17:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует начать строительство служебного жилья для медицинских работников с 2023 года. Об этом заявил и. о. главы Минздрава Жаркынбек Касымбеков, передаёт «24. kg».

Киргизия. Бригада врачей Med.kg

По словам исполняющего обязанности министра, на получение новых квартир смогут рассчитывать работающие в регионах молодые специалисты, жилищный вопрос которых не решён до сих пор.

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«В будущем мы планируем в густонаселенных пунктах, особенно в Бишкеке и Оше, строить именно для остро нуждающихся жилье. Для многих ведомств строится служебное жилье с возможностью приватизации. Такой вариант мы должны тоже рассматривать, иначе очень тяжело удержать молодые кадры», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что в столице Киргизии очень сложно найти свободные земельные участки, на которых можно было бы построить служебное жильё для медиков.

«Но чуть подальше от Бишкека, даже в Чуйской области, уже можно рассматривать вопрос. В рамках деятельности государственной ипотечной компании тоже можно предусмотреть жилье именно для медиков», — подытожил и. о. главы Минздрава.

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