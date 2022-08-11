Бишкек, 11 августа 2022, 17:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует начать строительство служебного жилья для медицинских работников с 2023 года. Об этом заявил и. о. главы Минздрава Жаркынбек Касымбеков, передаёт «24. kg».

Киргизия. Бригада врачей
Киргизия. Бригада врачей
Med.kg

По словам исполняющего обязанности министра, на получение новых квартир смогут рассчитывать работающие в регионах молодые специалисты, жилищный вопрос которых не решён до сих пор.

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«В будущем мы планируем в густонаселенных пунктах, особенно в Бишкеке и Оше, строить именно для остро нуждающихся жилье. Для многих ведомств строится служебное жилье с возможностью приватизации. Такой вариант мы должны тоже рассматривать, иначе очень тяжело удержать молодые кадры», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что в столице Киргизии очень сложно найти свободные земельные участки, на которых можно было бы построить служебное жильё для медиков.

«Но чуть подальше от Бишкека, даже в Чуйской области, уже можно рассматривать вопрос. В рамках деятельности государственной ипотечной компании тоже можно предусмотреть жилье именно для медиков», — подытожил и. о. главы Минздрава.

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