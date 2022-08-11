При исполнении спецзадач в Донбассе героически погиб житель Ленобласти
Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. При исполнении специальных задач на Донбассе героически погиб житель Ленинградской области, ефрейтор Виталий Леонтьев, сообщил 11 августа губернатор Александр Дрозденко.
«Он пал смертью храбрых, защищая мирную жизнь наших братьев на Донбассе, защищая безопасность России», — сказал губернатор.
Как уточняет администрация Тихвинского района, где проживал Леонтьев, прощание с бойцом состоится 12 августа. В 12:00 мск в Спасо-Преображенском соборе пройдет отпевание, а в 13:00 мск — похороны на воинском кладбище на улице Ленинградской.
С начала специальной военной операции России на Украине из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга уже 34 жителей Ленинградской области.