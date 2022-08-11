Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. При исполнении специальных задач на Донбассе героически погиб житель Ленинградской области, ефрейтор Виталий Леонтьев, сообщил 11 августа губернатор Александр Дрозденко.

vk.com/tikhvin_rajon Ефрейтор Виталий Леонтьев.

«Он пал смертью храбрых, защищая мирную жизнь наших братьев на Донбассе, защищая безопасность России», — сказал губернатор.

Как уточняет администрация Тихвинского района, где проживал Леонтьев, прощание с бойцом состоится 12 августа. В 12:00 мск в Спасо-Преображенском соборе пройдет отпевание, а в 13:00 мск — похороны на воинском кладбище на улице Ленинградской.

С начала специальной военной операции России на Украине из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга уже 34 жителей Ленинградской области.