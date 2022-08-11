Бишкек, , 17:27 — REGNUM Министерство образования Киргизии намерено в ближайшее время вынести на общественное обсуждение предложение легализовать сбор денег с родителей учеников для оказания материальной помощи школам. Об этом заявил министр Алмазбек Бейшеналиев, передаёт «Kaktus. media».

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Высокопоставленный чиновник признал, что у государства нет денег ни на то, чтобы сделать ремонт в общеобразовательных учреждениях, ни на обеспечение школ журналами, мелом, тряпками, вёдрами и другими принадлежностями.

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«Наших средств не хватает даже на то, чтобы привести в порядок школьные туалеты. Поэтому каждый директор школы на своем уровне пытается решить этот вопрос — некоторые через родителей, другие через гранты и доноров», — подчеркнул он.

Также глава образовательного ведомства сообщил, что несмотря на указанное в Конституции Киргизии «бесплатное образование» и незаконность школьных поборов, родители всё равно вынуждены ежемесячно сдавать от 100 до 3000 сомов (от 75 до 2250 рублей) на нужды школ.

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