Бишкек, , 17:02 — REGNUM В последнее время в социальных сетях и интернет-мессенджерах активизировались мошенники, распространяющие ложную информацию о выдаче грантов в размере 10 тысяч сомов (7,4 тысячи рублей) якобы от президента Киргизии. Об этом сообщили в Национальном банке.

Телефонный мошенник

По данным финансового регулятора, взамен аферисты просят желающих получить такой грант заполнить онлайн-резюме с предоставлением персональной информации.

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Отмечается, что это один из видов мошеннических действий, целью которых является получение доступа к личным данным граждан.

Нацбанк призывает киргизстанцев не переходить по непроверенным ссылкам в интернете и не вводить на неизвестных сайтах личные данные и данные своей банковской карты.

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