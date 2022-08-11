Тбилиси, , 19:02 — REGNUM Во многих клиниках Грузии, где содержатся больные коронавирусом, выявлены антисанитария, скученность и отсутствие дополнительных выплат медицинскому персоналу, сообщает 11 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Проведённая в 150 грузинских клиниках инспекция, обнаружила в 90 из них серьёзные нарушения. В частности, выяснилось, что в большинстве лечебных заведений персоналу вообще не выплачивали положенных дополнительных денег. Кроме того, в больницах наблюдается серьёзное превышение количества пациентов над нормированным числом коек. Так, в одной их больниц вместо 100 больных содержалось ровно в два раза больше.

По мнению, врачей министерство здравоохранения Грузии сейчас пытается срочно найти виновных в сложившейся в грузинских клиниках ситуации. И недавнее увольнение главного иммунолога страны Амирана Гамкрелидзе укладывается в подобную схему поведения министерства.

Напомним, что руководитель Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе 8 августа объявил о своей отставке.