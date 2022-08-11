Берлин, 11 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Если Россия и Киев договорятся о мире и завершатся боевые действия, для Берлина станет возможным принять президента РФ Владимира Путина, заявил 11 августа германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его мнению, Москва должна признать необходимость договориться с Киевом об условиях прекращения спецоперации на Украине. Однако, в Берлине не хотят, чтобы для Киева это был «принудительный мир».

Глава Германского правительства также утверждает, что совсем и не думал над тем, когда Путин снова посетит Берлин.