Вашингтон, 11 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Субсидию в размере порядка $900 млн американские власти решили не давать компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, передаёт 11 августа CNN.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

Объясняется это тем, что американская Федеральная комиссия по связи сочла компанию недостаточно эффективной в связи с тем, что её спутниковая система связи Starlink показала себя не такой, как ожидалось.

Регулятор заявил, что, изучив заявку на субсидии от SpaceX, решил её пока отклонить. Так, скорость соединения разработанной системы связи показала падение с IV квартала прошлого года до II квартала 2022 года.

«Мы не можем позволить себе субсидировать предприятия, которые не обеспечивают обещанные скорости или не соответствуют требованиям», — говорится в сообщении.