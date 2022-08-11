Москва, 11 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Отмену виз для России в Евросоюзе поддержали в Латвии, Финляндии, а в Бельгии, Мальты, Нидерландах уже ограничили оформление краткосрочных виз для граждан РФ. При этом закономерно, что об этом молчат Франция, Италия, а в Германии канцлер Олаф Шольц уже выступил со скепсисом по поводу инициативы. Об этом 11 августа заявил постоянный представитель РФ при Европейском Союзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В нынешней ситуации два фактора: то, что туристический сектор во всех странах мира только-только начал оживать после пандемии, которая практически свела его на нет. И, естественно, заинтересованность в увеличении туристического потока — она намного более острая, чем могла бы быть в другой ситуации», — заявил Чижов.

«А другой момент отягчающий — это отсутствие воздушного сообщения между Россией и основными туристическими странами. Видимо с этим, я могу предположить, и связано то чувствительное восприятие этой темы в Финляндии — одной из немногих стран, которая в силу этих обстоятельств в последние месяцы являлась страной транзита туристического потока», — подчеркнул он.

По его словам, Финляндия лишь получила некоторый рост доходов благодаря росту транзитного турпотока, что довольно скромно в сравнении с тем, что теряют страны вроде Франции и Германии.

Напомним, что члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, который может включить возможный запрет на выдачу шенгенских виз. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.

При этом 11 августа МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями.