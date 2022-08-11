Таллин, , 16:11 — REGNUM Некоторым категориям российских граждан Эстония сохранит возможность въехать после введения запрета на выдачу шенгенских виз, передаёт 11 августа ERR.

Эстония

Комментируя решение властей Эстонии отказать гражданам России в шенгенских визах, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что на дипломатов, работающих в республике, и их семьи этот запрет не будет распространяться.

Кроме того, он не затронет тех, кто занимается международными перевозками и имеет, по законодательству ЕС, право свободно передвигаться по европейской территории.

Также смогут въезжать в Эстонию те граждане России, кому нужно попасть в республику по «гуманитарным причинам». А также люди, у которых есть постоянный вид на жительство в Эстонии, и те, у кого в стране живут близкие родственники.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония может запретить въезд из России по любым шенгенским визам