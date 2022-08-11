Нижний Новгород, , 16:08 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 173 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 415 134 человек на 11 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 31 житель области, накануне в больницы попали 40 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 428 661 случай заражения коронавирусом, из них 292 — за минувшие сутки. 11 605 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 97 жителей области.