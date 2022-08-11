Москва, 11 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Если в РФ начнут блокировать денежные переводы более 10 тысяч рублей (до повторного подтверждения), то это может усложнить жизнь мошенников, но с другой стороны, под подозрение попадут и многие небольшие торговые точки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

«Усложнение жизни мошенникам — вполне разумная мера, а установление лимита создаст шанс быстрее выявить получателей таких платежей по критерию частоты получения, — сказал Цыганов. — Но под подозрение вместе с ними попадут небольшие кафе и продавцы с рынка, которые часто пользуются переводами. В итоге снижение возможности по переводам может привести к повышению популярности наличных платежей и увеличению объемов оплаты пластиковыми картами. А через какое-то время — к появлению новых вариантов мошенничества уже с наличными или картами. Возможно и распространение мошеннических переводов на небольшие суммы, которыми не будут заниматься правоохранительные органы».

Как полагает Цыганов, возможно, что эффективнее было бы установить больший срок по возможности возврата переводов существенного размера (например, от тех же 10 тысяч рублей) в случае понимания того, что деньги получил мошенник.

«Одновременно процедура должна быть формализованной и требовать хотя бы доказательств, чтобы не появилась возможность обратного варианта мошенничества — получения товара или услуги и попытки вернуть деньги обратно», — подчеркнул Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предложение о блокировке переводов свыше 10 тыс. рублей существенно не улучшит ситуацию по борьбе с телефонными мошенниками.