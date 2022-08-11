Минск, 11 августа 2022, 18:32 — REGNUM Основная задача созданного белорусскими оппозиционерами «кабинета» — легитимизация лидерства Светланы Тихановской внутри оппозиции путем имитации бурной деятельности. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 августа высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Политик напомнил, что это уже второй «кабинет» Тихановской. «Первый был создан в ноябре 2020 года и тоже в отчаянной ситуации — протест тогда уже выдыхался, и нужно было продемонстрировать готовность к игре вдолгую. Такой демонстрацией стало создание «кабинета» во главе с Валерием Ковалевским. Сейчас, когда этот орган продемонстрировал околонулевой КПД, окружение Тихановской решило устроить «перестановку кроватей» и создало новый. Не забыли и о запросе на наступательные действия — ответом на него стало назначение в новый «кабинет» сразу двух силовиков: Александра Азарова из BYPOL и бывшего десантного комбрига Валерия Сахащика», — заявил Агафонов.
По мнению политика, принятое на вильнюсской конференции решение — это «работа на публику». Рассчитывать на то, что «кабинет» и его отдельные представители способны оказать хоть сколь-нибудь заметное влияние на политические процессы в Белоруссии, не приходится. «Белорусская политэмиграция давно уже живёт своей собственной жизнью, имеющей мало общего с жизнью самой Белоруссии, и создание «кабинета» Тихановской — один из эпизодов этой эмигрантской жизни. По моим подсчетам, это будет уже четвертый подобный орган. Историческое первенство, разумеется, принадлежит «Раде БНР». Вторым стал Зенон Позняк, объявивший в сентябре прошлого года о создании Национального секретариата «Вольная Белоруссия». Ольга Карач и Валерий Цепкало совсем недавно объявили о создании Временного национального совета. Если кого забыл, не обессудьте, за всеми не уследишь», — заключил Агафонов.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.