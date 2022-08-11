Минск, , 18:32 — REGNUM Основная задача созданного белорусскими оппозиционерами «кабинета» — легитимизация лидерства Светланы Тихановской внутри оппозиции путем имитации бурной деятельности. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 августа высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артем Агафонов Facebook.com/agafonov.by

Артём Агафонов «В последние месяцы претензий к Тихановской хватало. Экс-кандидата в президенты Белоруссии и её окружение ругали и за отсутствие положительной динамики, и за коррупцию, и за интриги. К тому же через два года после выборов запрос на мирный протест в оппозиции окончательно ушёл в прошлое, и мейнстримом стало требование перейти к наступательным действиям, включая силовые. Четкого представления о том, какими именно должны стать эти наступательные действия, не было ни у кого, однако как-то отвечать на это требование было нужно. Конкуренты уже наступали на пятки, и проведение конференции в Вильнюсе стало отчаянной попыткой окружения Тихановской спасти своё реноме»

Политик напомнил, что это уже второй «кабинет» Тихановской. «Первый был создан в ноябре 2020 года и тоже в отчаянной ситуации — протест тогда уже выдыхался, и нужно было продемонстрировать готовность к игре вдолгую. Такой демонстрацией стало создание «кабинета» во главе с Валерием Ковалевским. Сейчас, когда этот орган продемонстрировал околонулевой КПД, окружение Тихановской решило устроить «перестановку кроватей» и создало новый. Не забыли и о запросе на наступательные действия — ответом на него стало назначение в новый «кабинет» сразу двух силовиков: Александра Азарова из BYPOL и бывшего десантного комбрига Валерия Сахащика», — заявил Агафонов.

По мнению политика, принятое на вильнюсской конференции решение — это «работа на публику». Рассчитывать на то, что «кабинет» и его отдельные представители способны оказать хоть сколь-нибудь заметное влияние на политические процессы в Белоруссии, не приходится. «Белорусская политэмиграция давно уже живёт своей собственной жизнью, имеющей мало общего с жизнью самой Белоруссии, и создание «кабинета» Тихановской — один из эпизодов этой эмигрантской жизни. По моим подсчетам, это будет уже четвертый подобный орган. Историческое первенство, разумеется, принадлежит «Раде БНР». Вторым стал Зенон Позняк, объявивший в сентябре прошлого года о создании Национального секретариата «Вольная Белоруссия». Ольга Карач и Валерий Цепкало совсем недавно объявили о создании Временного национального совета. Если кого забыл, не обессудьте, за всеми не уследишь», — заключил Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.