Москва, 11 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В настоящий момент БРИКС не является какой-то единой экономической, а тем более политической системой. Это, скорее, консультационная площадка для общения очень разных стран, находящихся в разных частях света и имеющих очень разные экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Narendra Mod Члены саммита БРИКС

«Поэтому появление в рамках этого объединения некоей единой валюты может рассматриваться как некая очень отдаленная фантастическая перспектива, а не как некое актуальное решение.

Понятно, что у многих стран, входящих в объединение или планирующих к нему примкнуть, есть запрос на то, чтобы не зависеть от традиционных валют международных расчетов, особенно в части резервов.

Но, кроме России и отчасти Китая для остальных стран эта потребность является не очень острой. В то же время резервы этих стран в значительной степени номинированы в долларах, так что удар по позициям этой валюты нанесет им определенный ущерб.

При этом валюты стран БРИКС по большей части в международных расчетах сейчас не используются, так что их курсы существенно занижены из-за низкого спроса, что повышает рентабельность экспорта этих стран.

Если же у них появится привязка к новой международной валюте, даже частичная, это может вызвать укрепление нацвалют и соответственно снижение конкурентоспособности и сложности с наполнением бюджетов.

Так что, скорее, стоит ожидать роста взаимозачетов в национальных валютах в торговле между этими странами, чем появления некоей единой валюты.

Даже тесно интегрированному ЕС на появление физических евро потребовались многие годы, да и сложностей из-за бюджетной дисциплины отдельных стран ЕС до сих пор испытывает немало.

Достаточно вспомнить кризис, связанный с греческими долгами. А интеграция стран БРИКС пока еще существенно меньше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая резервная валюта стран БРИКС вместо доллара необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчётов между дружественными странами.

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