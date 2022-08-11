Варшава, , 15:45 — REGNUM На Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов пришлось запустить дизельные генераторы, которые обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива в одном из энергоблоков. Об этом сообщает Государственное агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на украинское управление по атомному надзору.

Запорожская АЭС

«Украинское управление по атомному надзору сообщило Государственному агентству атомной энергии (PAA) о последствиях обстрела Запорожской АЭС; зафиксировано несколько повреждений инфраструктуры, которые не влияют на ядерную безопасность», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что на Запорожской АЭС якобы «повреждены трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша здания сухого хранилища отработанного ядерного топлива».

«Никаких повреждений в ядерных реакторах не зафиксировано», — добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), на которой будет обеспечена безопасность.

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