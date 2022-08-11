В Польше заявили о повреждении инфраструктуры Запорожской АЭС
Варшава, 11 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов пришлось запустить дизельные генераторы, которые обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива в одном из энергоблоков. Об этом сообщает Государственное агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на украинское управление по атомному надзору.
В агентстве отметили, что на Запорожской АЭС якобы «повреждены трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша здания сухого хранилища отработанного ядерного топлива».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), на которой будет обеспечена безопасность.
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