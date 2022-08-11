Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Недавнее интервью беглого президента Афганистана Ашрафа Гани информационной сети ABN вызвало бурную реакцию среди политиков и народа Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Извинение butupa

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Насир Ахмед Фаик, глава представительства Афганистана в ООН, написал в «Твиттере», что в этом интервью Ашраф Гани должен попросить прощения у народа Афганистана.

Фаик сказал, что Гани старался не винить себя. По его словам, афганский политик больше делал упор на демагогию, в которую и сам он не верит.

Как сообщало ИА REGNUM, Ашраф Гани, бывший президент Афганистана, дал интервью накануне годовщины своего побега из страны. В этом разговоре он нападает на своих политических соперников и пытается обвинить их в падении своего правительства.