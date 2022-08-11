Кишинёв, , 15:30 — REGNUM Граждане Молдавии, которых вызывают на допрос в Антикоррупционную прокуратуру, не должны подвергаться нападкам. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 11 августа на сайте ведомства в связи с инцидентом с Галиной Додон, матерью экс-президента республики Игоря Додона.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В то же время считаем уместным отметить, что Антикоррупционная прокуратура не имеет полномочий и возможности управлять некоторыми инцидентами, подобными вчерашнему», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что у ведомства нет собственного помещения, а вход в учреждение охраняет другая организация. Также сообщается, что у прокуратуры нет возможности обеспечить конфиденциальность лиц, которых вызывают на допрос.

Напомним, Галину Додон накануне возле прокуратуры встретила группа женщин, которые стали преследовать её, свистеть в свистки и оскорблять. Они также зашли за матерью экс-президента в фойе здания и не прекращали кричать и свистеть, пока за Додон не заступились другие граждане.

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