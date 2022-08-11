Вашингтон, , 15:23 — REGNUM США, находясь в Афганистане, пренебрегли своей основной задачей, которая заключалась в предотвращении атак «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вместо этого попытались навязать форму правления стране, чтобы можно было её признать. Об этом в интервью радио NPR заявил генерал Фрэнк Маккензи, бывший командующий CENTCOM.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

Бывший военный чиновник США, недавно вышедший в отставку, сказал, что не считает Афганистан неуправляемым.

«Я считаю, что Афганистан будет неуправляем с западной моделью, которая будет ему навязана, и поэтому я думаю, что мы потеряли причину нашего присутствия там и не следовали первоначальной миссии», — добавил он.

Об эвакуации людей во время поспешного вывода американских войск из Афганистана Маккензи сказал: »Мы должны были начать выводить людей намного раньше, не дожидаясь конца».

Американский генерал, говоря о договоренностях, заключённых между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил: »Я не доверяю талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, учитывая мой многолетний опыт работы с ними, я не думаю, что они выполнят свои обещания. Но в данном конкретном случае у нас была общая цель. Мы хотели уйти, и они хотели, чтобы мы ушли».

В ответ на вопрос, почему эвакуации войск и людей не была спланирована и не проведена упорядоченно, Маккензи указал на проблему возможности проведения эвакуационных операций и сказал, что США эвакуировали не всех, кого хотели. Особо он упомянул афганских граждан, которые помогали американцам в годы войны и в другие очень трудные времена.

Накануне годовщины падения Кабула Маккензи выразил сожаление по поводу произошедшего прошлым летом и сказал: »Мне жаль, что мы не смогли обеспечить такую форму правления, которая привела бы к развитию прав человека и улучшению положения женщин».

«Все эти вещи сейчас планомерно уничтожаются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и я боюсь, что дальше будет только хуже», — добавил он.