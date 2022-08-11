Москва, , 15:17 — REGNUM Украинских беженцев в Берлине разместили в местах, где нет условий для зимнего проживания. Об этом сообщила мэр Берлина Франциска Гиффай в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися мэром Киева Виталием Кличко.

Франциска Гиффай

«К сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряжённая, его в общем-то недостаточно, поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев, — сказала Гиффай лже-Кличко. — В тех местах, где они временно размещены, нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы жить в более холодный период, в частности, проблемы могут быть с отоплением».

Также мэр города не удивилась, услышав заявление, что часть переданных Германией Украине средств и материальных ресурсов были разворованы.

Запись разговора опубликована на RuTube-канале пранкеров.