Москва, , 15:14 — REGNUM Отсрочка платежей по внешнему долгу Украины не спасет киевский режим от дефолта и падения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

Ранее сообщалось, что кредиторы разрешили Украине отсрочить выплаты по долгам до 2024 года. Решение о заморозке платежей позволит Украине сохранить порядка $5,8 млрд, которые должны были быть уплачены в счет обслуживания долга, пояснили в Bloomberg.

«Налицо стандартная практика Запада: воевать чужими руками и зарабатывать на этом. Отсюда и поблажки киевскому режиму, дефолта которого они так боятся. Только вот с объектом инвестиций у милитаристов-капиталистов вышла промашка. Потому что делать из кого-либо, а тем более из Украины анти-Россию, чтобы воевать с Россией, — это всегда себе в убыток», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что победа армии России неизбежна, а режим президента Украины Владимира Зеленского обречен.

«Миллиарды, которые он получил, никогда не вернутся к тем, кто подпитывал неонацизм. Русофобия дорого обходится тем, кто ее исповедует — это закон. И чем быстрее это поймут на Западе, тем быстрее закончится кризис, в который они себя загнали», — заключил Миронов.

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