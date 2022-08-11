Москва, , 15:10 — REGNUM С точки зрения разумного, трезво мыслящего человека заявление Арестовича о желании баллотироваться в президенты Украины — это очередное бредовое высказывание одиозного украинского политика в беседе с не менее одиозным псевдожурналистом, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«Что Арестович, что Гордон — продукты абсурдной политической реальности, которая в настоящее время царит на Украине. Однако не всё так просто. Нельзя не учитывать особую специфику политической культуры постсоветской Украины, которая к тому же подвергается значительным стрессовым мутациям в текущий исторический момент.

Для украинцев характерен высокий уровень эмпатии, эмоциональной вовлеченности в происходящее на политической арене, они с интересом следят за политическими баталиями, словно это сериал.

Сюда следует добавить тот кошмарный информационно-пропагандистский прессинг, который оказывается сейчас на каждого украинца. Всё это в совокупности создает довольно устойчивый плацдарм для проведения практически любых политико-технологический акций.

В этой связи Арестович, которого транслируют на Украине «из каждого утюга», действительно обладает значительной узнаваемостью, соответствующим социальным капиталом, который при грамотном подходе может быть эффективно трансформирован в капитал политический со всеми вытекающими последствиями.

Так, с одной стороны, в случае, если ключевые внешние спонсоры текущего политического режима Украины все-таки решат сменить фигуру Зеленского, то Арестович может выступить в качестве вполне достойной альтернативы.

Текущий политический курс будет сохранен с незначительной оптимизацией, сформированная команда в основной своей массе останется, а значит останется практически неизменной и сложившаяся система распределения ресурсов, сменится лишь «говорящая голова» во главе страны.

С другой стороны, нельзя забывать и про более реалистичный сценарий на треке предстоящих парламентских выборов, в рамках которого Арестович в роли главы новой проевропейской партии рационального толка может с легкостью перехватить инициативу у ключевых политических игроков.

При этом следует отметить, что Арестович — это далеко не самый худший вариант развития политической реальности Украины. По крайней мере, он производит впечатление более договороспособного человека в отличие от Зеленского, окончательно загнавшего себя в тупик неадекватного радикализма.

В этом ключе стоит отметить, что именно Арестович может стать переходным главой новой Украины после отчуждения южных, восточных и других территорий. Он, как никто другой, подходит на эту роль», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.

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